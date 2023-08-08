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Giriş Tarihi: 8.8.2023 14:12 Son Güncelleme: 8.8.2023 14:32

Eski Büyükelçi Janos Hovari 68 yaşında hayatını kaybetti

Macaristan’ın 2012-2014 yılları Ankara Büyükelçisi Janos Hovari 68 yaşında hayatını kaybetti

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Eski Büyükelçi Janos Hovari 68 yaşında hayatını kaybetti

Macaristan Fahri Konsolosu ve işadamı İsmet Güral bir başsağlığı mesajı yayımlayarak üzüntülerini dile getirdi. Fahri Konsolos İsmet Güral şu görüşlere yer verdi: "Gençlik yıllarından beri Türkolog, daha sonra Macaristan'ın Türkiye Büyükelçisi olarak Türk-Macar dostluğuna ve Kütahya Baranya-Pecs kardeş şehir çalışmalarında özverili katkılarına yakından tanıklık ettim.Türk dostu değerli bir diplomatın aramızdan ayrılmasından dolayı derin üzüntülerimi dile getiriyorum. Başta Ailesi olmak üzere Macaristan Büyükelçisi Sayın Viktor Matis'e başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

Türkolog ve büyükelçi olarak Macaristan ile Türk Devletleri arasındaki ilişkilere kıymetli katkılar sunan Türk Devletleri Teşkilatı Macaristan Temsilciliği İcra Direktörü Janos Hovari'nin vefatı Türkiye'deki dostları arasında derin bir üzüntüyle karşılandı.

9 Mayıs 1955 Yılında doğan ve 1997 Yılında Pecs Üniversitesi'nden mezun olan Müteveffa Janos Hovari'nin yayımlanmış çok sayıda kitapları ve makaleleri vardır.

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Eski Büyükelçi Janos Hovari 68 yaşında hayatını kaybetti
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