Maccabi Hayfa Kızılyıldız maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Maccabi Hayfa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi play off maçları oynanmaya başlıyor. Azerbaycan'ı Avrupa'da temsil eden Maccabi Hayfa, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak istiyor. Maccabi Hayfa Kızılyıldız maçı hangi kanalda sorusu sürekli olarak soruluyor. TRT Spor, Exxen ve TV8,5 üzerinden Avrupa maçları yayınlanıyor. Peki, Maccabi Hayfa Kızılyıldız maçı hangi kanalda? Maccabi Hayfa Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar