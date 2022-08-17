Haberler Yaşam Haberleri Maccabi Hayfa Kızılyıldız maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Maccabi Hayfa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 17.8.2022 16:48

Maccabi Hayfa Kızılyıldız maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Maccabi Hayfa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İsrail’i Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden tek takım Karabağ, Sırbistan deplasmanına konuk oluyor. Futbolseverler Maccabi Hayfa Kızılyıldız maçı hangi kanalda, şifresiz mi sorusunu yöneltiyor. Vatandaşlar Şampiyonlar Ligi maçlarını yakından takip etmek istiyor. Futbolseverler de Maccabi Hayfa Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta sorusunu yöneltiyor. Peki, Maccabi Hayfa Kızılyıldız maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar!

Maccabi Hayfa Kızılyıldız maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Maccabi Hayfa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi play off maçları oynanmaya başlıyor. Azerbaycan'ı Avrupa'da temsil eden Maccabi Hayfa, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak istiyor. Maccabi Hayfa Kızılyıldız maçı hangi kanalda sorusu sürekli olarak soruluyor. TRT Spor, Exxen ve TV8,5 üzerinden Avrupa maçları yayınlanıyor. Peki, Maccabi Hayfa Kızılyıldız maçı hangi kanalda? Maccabi Hayfa Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar

MACCABİ HAYFA KIZIL YILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi maçı 18 Ağustos 2022 Perşembe saat 22.00'da İsrail'de oynanacak.

MACCABİ HAYFA KIZIL YILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karabağ Viktoria Plzen maçı canlı yayınla Exxen ekranlarında yayımlanacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Maccabi Hayfa Kızılyıldız maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Maccabi Hayfa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA