Macera dolu kış başladı

Kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken, sezonun başlamasıyla yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Kar yağışıyla beyaza bürünen dağ, sadece kayak ve snowboard tutkunlarının değil, farklı macera sporları arayanların da vazgeçilmez durağı oldu. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken, bu sezon ziyaretçilerine kayak ve snowboard dışında yamaç paraşütü, zipline, dağcılık, kar raftingi, buz tırmanışı gibi adrenalin dolu aktiviteler sunuyor. 2 bin 300 rakımındaki güney pistine inşa edilen 20 metre yüksekliğinde ve 150 metre genişliğindeki suni buz dağı, 700 metre uzunluğundaki zipline hattı ve kar raftingi, macera severlerin en çok ilgi gösterdiği aktiviteler arasında yer alıyor. Kayak pistlerinde farklı zorluk derecelerinde toplam 27 parkur bulunan Palandöken, başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki 1100 metre kot farkıyla profesyonel kayakçılardan acemi sporculara kadar herkese uygun seçenekler sunuyor. Merkezdeki en uzun pist 12 kilometre uzunluğuyla dikkat çekerken, toplam pist uzunluğu 28 kilometreye ulaşıyor. FIS (Uluslararası Kayak Federasyonu) onaylı pistler, Palandöken'i uluslararası kayak merkezi statüsüne taşıyor. Palandöken Kayak Merkezi, yaz-kış süren aktiviteleriyle tatilcilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kayak yapmayı bilmeyenler kızaklarla eğlenirken, profesyonel sporcular ve adrenalin tutkunları kayak pistindeki buz dağına tırmanış yaparak heyecan dolu anlar yaşıyor. Gece kayağı, snowpark, dev salıncak ve insan sapanı gibi alternatifler de Palandöken'i farklı kılan detaylar arasında.