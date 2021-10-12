Son dakika: Maçka Parkı’nda doktora saldırmıştı! O davada flaş gelişme

ADLİ TIP RAPORU GELDİ



İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Sanık Emrah adli tıp raporu dosyaya eklendi. Rapora göre, Dönmezler'in boğazında meydana gelen kesiğin basit tıbbı müdahale ile geçmeyeceği, hayati tehlikeye yol açtığı tespit edildi. Raporda Dönmezler'in yüzde 20'lik bir kan kaybı yaşadığı ve yüzünde his kaybıyla birlikte kalıcı iz olduğu yer aldı.