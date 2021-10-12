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Giriş Tarihi: 12.10.2021 16:13 Son Güncelleme: 12.10.2021 16:31

Son dakika: Maçka Parkı'nda doktora saldırmıştı! O davada flaş gelişme

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Son dakika: Maçka Parkı’nda doktora saldırmıştı! O davada flaş gelişme

Son dakika haberi: İstanbul Şişli’deki Maçka Demokrasi Parkı’nda geçtiğimiz yıl meydana gelen olayda, iki meslektaşı ile yürüyen psikiyatri bölümü asistanı Süleyman Dönmezler, Emrah Danışman tarafından saldırıya uğradı. Boğazından yaralan genç adam ağır yaralı olarak kurtuldu. Tutuklanarak cezaevine gönderilen 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Emrah Danışman hakkında mütalaa verildi. Savcı, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı'nda geçtiğimiz yıl meydana gelen olayda, iki kadın meslektaşı ile yürüyen psikiyatri bölümü asistanı Süleyman Dönmezler, Emrah Danışman tarafından saldırıya uğramıştı. Elindeki şişeyi kıran şüpheli Danışman, Dönmezler'in boğazını kesmişti. Olayın ardından kaçan sanık yakalanarak tutuklanmıştı. Dönmezler ise ağır yaralı olarak kurtulmuştu.

15 YIL HAPSİ İSTENDİ

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Emrah Danışman'ın elindeki içki şişesini kırarak Dönmezler'in boğazını kestiği kaydedildi. İddianamede, tutuklanan sanık Danışman hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

ADLİ TIP RAPORU GELDİ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Sanık Emrah adli tıp raporu dosyaya eklendi. Rapora göre, Dönmezler'in boğazında meydana gelen kesiğin basit tıbbı müdahale ile geçmeyeceği, hayati tehlikeye yol açtığı tespit edildi. Raporda Dönmezler'in yüzde 20'lik bir kan kaybı yaşadığı ve yüzünde his kaybıyla birlikte kalıcı iz olduğu yer aldı.

MÜTALAA VERİLDİ

Duruşma savcısı, Danışman hakkında mütalaasını verdi.

Savcı, yaralanmanın boğaz bölgesinde olması sebebiyle hayati tehlike oluşturduğundan Danışman'ın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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Son dakika: Maçka Parkı'nda doktora saldırmıştı! O davada flaş gelişme
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