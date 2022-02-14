Maçta kalp krizi geçiren Trabzonspor taraftarı son yolculuğuna uğurlandı

Dün akşam İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'un maçını izlemek için stadyuma giden ve maç başlamadan 20 dakika önce kalp krizi geçiren 3 çocuk babası 45 yaşındaki Eyüp Yusuf, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Yusuf, Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Erenler mahallesinde bugün ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye katılan Trabzonspor yöneticileri ve futbolcuları, Eyüp Yusuf'un babası Şaban Yusuf'a, dün maçta 2 gol atarak Trabzonspor'un galip gelmesinde payı olan Edin Visca'nın formasını hediye etti.

ONUN SON MAÇI OLDU

Eyüp Yusuf'un maça birlikte gittiği arkadaşı Galip Zengin SABAH'a konuştu.

Zengin, "En son bu maça 4 arkadaş birlikte gittik. Stadyuma geldiğimizde aracımızı yakın park etmek için durdum. O sırada Eyüp araçtan inip bizden daha önce stada gitti. Arkasından biz geliyorduk. Stada giren Eyüp, Güney kale arkası C bloktaki koltuğuna oturacağı anda yere yığılmış. Stadyuma girdiğimizde ise ona müdahale yapılıyordu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve kurtarılamadı. Maça gelirken ben ona "Hamsik oynamayacak kadroda kim olur diye sorduğumda bana 'takma kafana onu mu düşünüyorsun, ben oynarım' dedi. Trabzonspor'un hiçbir maçını kaçırmazdı. Geçtiğimiz yıl kalbinde bir sorun yaşamıştı ve tedavi olmuştu. Bu onun son maçı oldu. Onu çok özleyeceğiz. Allah mekânını cennet eylesin kardeşim." dedi.

Cenazeye AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Araklı Belediye başkanı Recep Çebi, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeleri Zeyyat Kafkas, Yalçın Orhan, Zafer Göktaş, Sami Karaman, Trabzonsporlu futbolculardan Uğurcan Çakır, Yusuf Erdoğan, Doğukan Tokgöz, ailesi ve sevenleri katıldı.

"BU BAYRAK BOĞAZA ASILACAK"

Yusuf, üç hafta önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yürekleri dağladı. Trabzonspor'un bu sezon şampiyon olmasını bekleyen Eyüp yaptığı, "Bu bayrak boğaza asılacak" paylaşımını yapmıştı.