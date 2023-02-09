Maçta sakatlandı depremde kaçamadı

Depremde ailesi evden çıkarak kurtulan Tuğrul Taşçı, kendisi kaval kemiği kırık olduğu için kaçamadı. Taşçı göçük altında can verdi. Amatör kümede mücadele eden Kahramanmaraş İstiklal Spor'da futbol oynayan Tuğrul Taşçı (16), kulübünün Elbistan Spor ile karşılaştığı derbi maçında sakatlandı. Takımının şampiyonluğu garantilediği maçta kaval kemiği kırılan Taşçı, ameliyat olduktan sonra taburcu edilince evine döndü. Deprem anında ise anne, baba ve iki kız kardeşi kaçtı. Sakatlığı nedeniyle kaçamayan Tuğrul Daşcı, enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Hem okul hem de takım arkadaşı Hilmi Arda Yakar, "Çok iyi bir futbolcuydu. En büyük hayali Galatasaray'da forma giymekti ama ne o formayı giyebildi ne de hayallerini yaşayabildi" dedi.Rusya'nınbaşkenti Moskova'da mühendis olarak çalışan ve tatil için eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Hatay'daki baba ocağına gelen Atilla Eryetli ve ailesi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 32 yaşındaki Atilla Eryetli ailesiyle birlikte tatile geldiği Hatay'da babaocağının bulunduğu Mutlu Apartmanı'nda depreme yakalandı. Genç mühendisin babası Hüseyin ve annesi Meral Eryetli ise enkaz altından çıkarılarak tedavi edilmek üzere Ankara'daki hastaneye kaldırıldı. Doğal afet üzerinden 72 saat geçmesine rağmen Atilla Eryetli, Rus uyruklu eşi İrina Eryetli (32), 4 yaşındaki oğlu Deniz Eryetli ve 2 yaşındaki oğlu Timur Eryetli'nin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Gençmatematik öğretmeni Betül Kocatürk (28), Hatay'da enkaz altında hayatını kaybetti. Kardeşinin 'Ablam melek oldu' cümlesi ise yürekleri dağladı. Aslen Manisa Alaşehirli olan Betül Kocatürk, 2 yıl önce matematik öğretmeni olarak Hatay'a atandı. Kocatürk'ün kaldığı pansiyon depremde yıkıldı. Kocatürk, enkazda hayatını kaybetti. Genç öğretmenin ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Kocatürk'ün emekli polis olan babası ve ailesinin Trabzon'da ikamet ettiği öğrenilirken cenazesi Hatay'dan, memleketi Alaşehir'e amcası Halil Kocatürk'ün evine getirildi. Genç öğretmen, Pazar Camii'nden kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları ile toprağa verildi.SABAHKahramanmaraş'taki evleri zarar gören Taşanailesi, önceki gün BayramTaşçı'nın kullandığı ticaritaksi ile Mersin'e gitmekiçin yola çıktı. Ancak TAGOtoyolunun Tarsus ilçesiyakınlarında kontroldençıkan taksi, takla atarak yoldançıktı. Yol kenarındakiçamlık alanda bulunan ağaçlaraçarparak durabilen taksininsürücü Bayram Taşçı (57)ile yolculardan İrfan Taşan(53) ile Hasan Taşan (74) yaralandı.Fatma Taşan (82) ileakrabası İbrahim Taşan (97)ise olay yerinde yaşamınıyitirdi.SABAHDinİşleri Yüksek Kurulu tarafından 2023 yılı fitre miktarı açıklandı. Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantı sonrasında aldığı kararla, 2023 yılı fitre miktarının 70 TL olarak belirlendiğini ve vatandaşların fitrelerini deprem mağdurları için ramazan ayı öncesinde de verebileceklerini açıkladı.SABAHİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, ikinci depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Süleyman Soylu, "Kahramanmaraş merkezli depremlerde, polis teşkilatımızdan 120 arkadaşımızı, 32'inin üzerinde de jandarma personelimizi kaybettik. Allah bütün kaybettiklerimize rahmet eylesin" dedi.