Madalya avcısı fırtına müezzin

Konya Ereğli'de müezzin olarak görev yapan Abrurrezzak Özen (49), Masterlar Atletizm şampiyonalarında birçok madalya kazandı. Son olarak Denizli'de düzenlenen Türkiye Masterlar Pist Şampiyonası'nda 100 ve 200 metre, uzun atlama, üç adım atlama ve bayrak yarışlarında toplam 5 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazanmayı başaran müezzin renkli kişiliğiyle de dikkat çekiyor. Gençlere de örnek olan Özen, "Gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtulması için mücadele veriyorum. Bizi örnek alan çocuklarımız var. Bu da bizi mutlu ediyor. Sporla ilgilenirlerse başka bir şeye ilgi duymazlar. Sağlığım elverdikçe spor yapmaya devam edeceğim" dedi. Evli ve 2 çocuk babası Özen, Ereğli ilçesinde bulunan Tekke Camii'nde müezzin olarak görev yapıyor. 9 yıldır Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışan Özen, küçüklüğünden beri sporla iç içe yaşıyor. Bir süre spora ara veren Özen, pandemi dönemini fırsat bilerek antrenmanlara başladı. Masterlarda yarışan ve uzun atlama, üç adım atlama, 100 metre ve 200 metre koşularında defalarca dereceye girip madalya kazanan Özen pistlerin tozunu attırdı. Özen, 100 ve 200 metre, uzun atlama, üç adım atlama ve bayrak yarışlarında toplam 5 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazanmayı başardı.Camiye gelen veya çevresinde bildiği gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için de mücadele eden Özen, onlarla ağabey-kardeş, baba-oğul ilişkisi kuruyor. Onlara hem camiyi hem de sporu sevdiren Özen, "Gençlerimizin beni veya başka birilerini örnek alıp spora yönelmesini istiyorum. Din adamlarının da bunu yapabileceğini göstermek istiyorum. Biz toplumla iç içe bir iş yapıyoruz. Ne kadar çok çocuğumuza dokunabilirsek bizim için büyük bir kazanç olur. Gençlerimiz de beni veya bizleri gördükçe kendi ilgilendikleri spor dallarına yöneliyorlar. Hoca bunu yapabiliyorsa ben de yapabilirim diyerek yola çıkıyorlar" dedi.Çevresinde 'İşin gücün yok mu, sporla ne işin var?', 'Bu yaştan sonra koşup da ne yapacaksın?' tepkileri ile karşılaştığını ancak bunlara aldırış etmeyerek yoluna devam ettiğini söyleyen Özen, "Sağlık durumum imkân verdikçe spor yapmaya devam edeceğim. Yarışlara da katılacağım" diye konuştu.