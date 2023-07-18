Madalya koleksiyoncusu Sabriye milli takımda

Konya'da dünyaya gelen ve dar gelirli bir ailede büyüyen Sabriye Gür (23), birçok spor dalı ile uğraştıktan sonra 2013'te kick boksla tanıştı. Antrenör Mehmet Güçlü'nün de desteği ile bu sporda hızla yükselen Gür, daha ilk yılında Türkiye Şampiyonu olmaya başardı. Sonraki yıllarda da bu istikrarını sürdüren Gür, hem Türkiye şampiyonlukları hem de Avrupa ikinciliği elde etti. Meram Belediyespor adına katıldığı İslami Dayanışma Oyunları'nda da altın madalyayı kazanmayı başaran Gür, son olarak Mardin'de düzenlenen Türkiye kick boks şampiyonasında yine altın madalya aldı. Bu başarıyla milli formayı giymeye hak kazanan Gür, Portekiz'de düzenlenecek dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. Gür, "Benim için kick bokstan öncesi yok. Küçükken bazı şeylerin eksikliğini hissettim. Spora başladıktan sonra hayatım değişti. Önce kendi başıma mücadele etmeyi öğrendim. İlk başladığımda, çevreden 'Kadınlar bu sporu yapamaz' diye baskı oluyordu. Başarımı görünce onlar da desteklemeye başladılar" dedi.