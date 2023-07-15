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Giriş Tarihi: 15.7.2023

Madalyamı vücudumda taşıyorum

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Madalyamı vücudumda taşıyorum
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine engel olmaya çalışırken Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde açılan ateş sonucu yaralanan 15 Temmuz gazisi Abdurrahman Kafkas, vücuduna giren şarapnel parçalarını madalya gibi halen taşıdığını söyledi. O geceyi anlatan Kafkas şunları söyledi: "Ağabeyimle aynı bölgedeydik ancak ayrı düştük. Dizimden kan geldiğini fark ettim. Ancak yaranın nerede olduğunu anlayamadım. Ayağa kalkıp tanklara doğru giderken gözlerim kararmaya ve görmemeye başladım. 22 şarapnel parçası vardı vücudumda. Ayağımdaki 2 parça, yürümeme engel olacağı için Bursa'da alındı, 20'si ise halen vücudumda. Onlarla yaşıyorum, şeref madalyalarım halen vücudumda" dedi.

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Madalyamı vücudumda taşıyorum
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