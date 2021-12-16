’Madam’ı kaçırmıştı, tutuklandı!

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat T. ifadesinde köpeklere karşı merakının bulunduğunu belirterek, "Oğlumun arkadaşı bana köpek bulduklarını söyledi. Ben de köpeği görmek için gittim. Kiralamış olduğum araç ile oğlumla birlikte Bozhane Hamamı'nın bulunduğu tarafa gittik. Berkay ve ben arabadan indik, oğlum arabada kaldı. Köpeğin yanına gittiğimizde köpek bir kafesin içerisinde duruyordu, sahipli olduğu belliydi, kafesin kapağı kendiliğinden açılınca biz de köpeği aldık. Aracımıza bindirdik ve olay yerinden ayrıldık. Devamında köpeğe bir evin bahçesinde bakmaya başladık. Biz yokken köpeğin sahibi gelerek köpeği almış" dedi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Murat T. tutuklandı, ismi açıklanmayan oğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Murat T.'nin avukatı, müvekkilinin çalma kastıyla hareket etmediği gerekçesiyle tutuklanmasına itiraz etti.