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Giriş Tarihi: 31.1.2022 17:07 Son Güncelleme: 31.1.2022 17:32

Madde bağımlıları gecekonduyu yaktı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Madde bağımlıları gecekonduyu yaktı

Kağıthane'de kentsel dönüşüm için boşaltılan bir gecekondu madde bağımlıları tarafından ateşe verildi. Madde bağımlılarının eve girmemesi için uyarıda bulunan mahalle sakinlerine, “Siz karışmayın yoksa sizi içindeyken yakarız” diye tehditte bulundukları kaydedildi.

Hamidiye Mahallesi Gölcük Sokak üzerinde bulunan boş gecekonduda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine Kağıthane, Şişli ve Seyrantepe itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, gecekondu kullanılmaz hale geldi. Mahalle sakinleri, gecekondunun uçucu madde bağımlıları tarafından yakıldığını iddia etti.

"TİNERCİLER YÜZÜNDEN UYKU UYUYAMIYORUZ"

Yanan gecekondunun bitişiğindeki gecekonduda oturan Gülümser Yiğit, "Burası mütahit tarafından geri dönüşümle yapılacaktı. Fakat 10 yıldır hiçbir işlem yapılmadı. Yıllardır boş duruyordu. Sürekli tinerciler akşamları girip çıkıyordu. Madde bağımlılarını defalarca uyardık, polisleri aradık. Aşağıda da bir buçuk ay önce bir evi yaktılar. Bugün de burayı yaktılar. Bunlardan tedirgin oluyoruz. Ben kaç kere çuval sırtlarında gördüm. Çaldıkları televizyonları buraya getiriyorlardı. Onlar yüzünden uyku uyuyamıyoruz. Defalarca uyarıda bulunmamıza rağmen siz karışmayın yoksa siz evdeyken evi yakarız diye bizi tehdit ettiler. Bize zarar verirler diye korkuyoruz" dedi.

"BİZE 'SİZİ DE İÇİNDE YAKARIZ' DİYORLAR

Gecekonduya sürekli madde bağımlılarının geldiğini söyleyen Fatma Öztürk "Ben yazları köyde kalıyorum. Köyde kaldığım zaman gelip iki defa televizyonumu çaldılar. Hırsızı kapıda yakaladım. Bizi yakarlar diye korktum. Benim beyim zaten Alzheimer. Buraya tinerciler geliyor. Çöp konteynerine çöp atmaya çıktım. Baktım üç kişi evden çıkıyor. Ama bana yiyecek gibi bakıyorlardı. Eve zor kaçtım. Onlardan korkuyorum. Bize 'sizi evin içinde yakarız' diyorlar. Biz çok korkuyoruz. Burada tinerciler kalıyor. Başka kimsenin yakacağını zannetmiyorum" diye konuştu.

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Madde bağımlıları gecekonduyu yaktı
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