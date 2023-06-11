Madde bağımlısı anne ve kız kardeşini odaya kilitledi! Tartıştığı babasının boğazını kesti

Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Fabrika Mahallesi'nde sürekli ailesiyle tartıştığı belirtilen Ü. Akarsu, bugün sabah kahvaltı öncesi anne, kız kardeşi ve babasıyla yeniden tartıştı. Madde bağımlısı olduğu belirtilen Ü. Akarsu, para iddiasıyla yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine anne ve kız kardeşini bir odaya kilitledi. Ü. Akarsu, kavga ettiği babasına mutfaktan getirdiği ekmek bıçağıyla saldırdı. Gözü dönmüş evlat, babası Mehmet Ali Akarsu'yu önce göğsünden ağır yaraladı.

Kanlar içerisinde yere yığılan babasının bu kez de boğazını kesti. Anne ve kızın bağırma ve imdat çığlıkları üzerine komşular durumu 112 Acil Servis Ekipleri'ne ihbar etti. Alınan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı baba Akarsu, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servi bölümüne kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ve kızı kilitli oldukları odadan polis tarafından çıkarılırken, Ü. Akarsu ise, olayda kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alındı.