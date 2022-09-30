Madde bağımlısı eşi tüfekle kovalamıştı... "Bu adam beni öldürecek, ne olur önlem alınsın"

UZAKLAŞTIRMA ALDI

Gamze Altınkaynak eşinin sürekli kendisine şiddet uygulaması nedeniyle 7-8 kere uzaklaştırma aldığını da söyledi. Ancak her defasında daha çok saldırganlaştığını da belirten Altınkaynak, "En son pompalı tüfekle kız kardeşimle beni kovaladı. Apartmana sığınıp kapıyı kapatmasaydık beni öldürecekti. Şikayetçi oldum. Polis gözaltına aldı. Ancak adliyeden serbest kaldı. Öldürülme korkusu ile evden çıkamıyorum. İşyerime gidemiyorum. Bakmakla yükümlü olduğum 2 çocuğum var. Sadece ben değil ailem de tehdit altında. Çaresiz durumdayım. Beni tüfekle kovalaması güvenlik kamerasına saniye saniye kayıtlı " diye konuştu.