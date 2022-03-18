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Giriş Tarihi: 18.3.2022 14:23 Son Güncelleme: 18.3.2022 15:04

Maddi hasarlı kaza, ölümlü kazaya dönüştü!

ABBAS ÇAKAR
Maddi hasarlı kaza, ölümlü kazaya dönüştü!

D-100 Karayolu üzeri Körfez İlçesi Atalar Mahallesinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasının ardından, kaza yapan otomobildeki kişilerden biri, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışırken,  o esnada yoldan geçmekte olan bir başka Tır’ın kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti.

D-100 Karayolu üzeri, Körfez ilçesi Atalar Mahallesi Ankara istikametinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, iddialara göre B.A. idaresindeki seyir halindeki 34 TH 2074 plakalı otomobile, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir tır arkadan çarptı. Kaza sonrası kazaya karışan tır olay yerinden kaçarken, B.A. ise otomobilini yolun kenarına çekti. Otomobilde yolcu olarak bulunduğu öğrenilen Turan Avcı(47) ise araçtan inerek yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu esnada Avcı'ya, A.A. idaresindeki 41 AHV 015 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisi ile Avcı yola savrulurken, kazayı fark eden Tır'da hemen durdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Avcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

ŞOFÖR İFADE VERDİ
Olay yerinde polisin yapmış olduğu inceleme sonrası Avcı'nın cenazesi morga kaldırılırken, kaza ile ilgili A.A isimli Tır Şoförü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. A.A'nın vermiş olduğu ifadesinde, bölgede EDS olduğu için 40 km hızın altında seyrettiği, bu esnada bir otomobilin kaza yapmış halde yol kenarında durduğunu ve bu nedenle hızını daha da düşürdüğünü, 2 kişinin birbirleri ile tartıştıklarını, sonra tartışan kişilerden birinin, aniden karşıdan karşıya geçmek istediğini, bu esnada koşan kişinin kendi kullandığı aracın dorse kısmına çarptığını iddia ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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Maddi hasarlı kaza, ölümlü kazaya dönüştü!
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