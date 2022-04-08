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Giriş Tarihi: 8.4.2022 14:56 Son Güncelleme: 8.4.2022 15:56

Maden faciası sanıklarının cezası onandı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Maden faciası sanıklarının cezası onandı

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014’de 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davada, Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararının düzeltilerek onanmasına oy çokluğuyla hükmetti.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 30 Eylül 2020'de verilen karar Yargıtay 12. Ceza Dairesince bozulmuştu. 12. Ceza Dairesi, sanıkların 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan değil, 301 kez olası kastla öldürme ve 162 kez yaralama suçundan cezalandırılması gerektiğini kaydetmişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Ocak 2021'de 12. Ceza Dairesi'nin 30 Eylül 2020 tarihli kararına itiraz etmişti. İtirazın ardından, 12. Ceza Dairesi incelemenin ardından sanıkların olası kastla öldürme suçundan değil, bilinçli taksirle öldürme suçundan cezalandırılması gerektiğine hükmetmişti. 2021 yılının nisan ayında yeniden başlayan yargılamanın sonucunda, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi, madenin patronu Can Gürkan'a 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 20 yıl, aynı suçlamayla Türkiye Kömür İşletmeleri Baş Kontrolörleri Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt'a verilen 12 yıl 6 aylık hapis cezası vermişti.

YARGITAY CEZALARI ONADI
Yeniden yapılan yargılama sonucunda madenin patronu Can Gürkan'a 20, Türkiye Kömür İşletmeleri Baş Kontrolörleri Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt'a 12 yıl 6 aylık hapis cezası verildi. Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından söz konusu cezalar onanırken, Ormanoğlu ve Kurt'a verilen iki yıl süreyle kontrol teşkilatı başmühendisliği görevini yapmalarının yasaklanması kararı ise bozuldu.

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Maden faciası sanıklarının cezası onandı
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