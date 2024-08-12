Maden işçilerine teröristler roketatarlı saldırı yaptı, 1 işçi hayatını kaybetti, 1’i ağır 7 kişi yaralandı

Şırnak'ın Silopi ilçesi Çalışkan köyü Siyahkaya yolunda maden ocaklarına yakın bir bölgede saat 12:30 sıralarında gerçekleştirilen saldırı sonucu ölen ve yaralananlar oldu. Saldırının ardından olay yerine hızla sağlık, Jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, durumu ağır olanlar Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik güçleri, saldırının ardından bölgede geniş çaplı bir operasyon başlatarak, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Olayın yaşandığı bölge ve çevresi güvenlik amacıyla kontrol altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'i hayatını kaybederken, 1'i ağır 7 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Sırnak'ta işçilere teröristlerden kalleş saldırı! 1 işçi hayatını kaybetti, 1’i ağır 7 kişi yaralandı