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Giriş Tarihi: 12.8.2024 15:19 Son Güncelleme: 12.8.2024 15:47

Maden işçilerine teröristler roketatarlı saldırı yaptı, 1 işçi hayatını kaybetti, 1’i ağır 7 kişi yaralandı

Şırnak’ın Silopi ilçesi Çalışkan köyü Siyahkaya yolunda bugün öğle saatlerinde roketli saldırı yapıldı.

MEHMET DEMİRHAN
Maden işçilerine teröristler roketatarlı saldırı yaptı, 1 işçi hayatını kaybetti, 1’i ağır 7 kişi yaralandı

Şırnak'ın Silopi ilçesi Çalışkan köyü Siyahkaya yolunda maden ocaklarına yakın bir bölgede saat 12:30 sıralarında gerçekleştirilen saldırı sonucu ölen ve yaralananlar oldu. Saldırının ardından olay yerine hızla sağlık, Jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, durumu ağır olanlar Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik güçleri, saldırının ardından bölgede geniş çaplı bir operasyon başlatarak, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Olayın yaşandığı bölge ve çevresi güvenlik amacıyla kontrol altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'i hayatını kaybederken, 1'i ağır 7 kişinin tedavisi ise sürüyor.

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Maden işçilerine teröristler roketatarlı saldırı yaptı, 1 işçi hayatını kaybetti, 1’i ağır 7 kişi yaralandı
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