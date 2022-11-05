Maden işçisi Taner Şen gözyaşları arasında toprağa verildi

Cenazeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, AK Parti Grup Başkan Vekili Yılmaz Tunç, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ve çok sayıda kişi katıldı.