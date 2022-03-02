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Giriş Tarihi: 3.3.2022

Maden işçisinin dinmeyen baba acısı

Maden işçisinin dinmeyen baba acısı
TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünde meydana gelen grizu faciasında babasını kaybeden Ahmet Ali Mumcu'nun acısı, aradan geçen 30 yıla rağmen hala ilk günkü tazeliğini koruyor. Kozlu'da 3 Mart 1992'de yaşanan grizu patlamasında 263 maden işçisi hayatını kaybetti. Patlamanın yaşandığı yıl henüz 6 yaşında olan Ahmet Ali Mumcu'nun babası Ramazan Mumcu da faciada yaşamını yitirdi. Grizu faciasının 30. yılında babasını kabri başında anan evli ve 2 çocuk babası Ahmet Ali Mumcu, babasını kaybettiği ocakta madencilik mesleğini sürdürüyor. Dedesi de farklı maden ocaklarında çalışan Mumcu, patlamada ölen madencileri rahmetle andığını söyledi. AA

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Maden işçisinin dinmeyen baba acısı
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