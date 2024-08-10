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Giriş Tarihi: 10.8.2024

Maden işçisinin kızı Defne’ye umut ol!

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Maden işçisinin kızı Defne’ye umut ol!
İzmir'de özel bir linyit kömür madeni ocağında çalışan Okan Gürbulak'ın 20 aylık kızı Defne SMA hastası. Yurtdışında tedavisi için 2 milyon dolar gerekiyor. Yardım kampanyası ile paranın yüzde 74'ü toplandı. 17 milyon liraya tekabül eden yüzde 26'lık kısım da toplandığında Defna yurtdışında tedavi olabilecek. Baba Gürbulak, kızının doğumundan 14 gün sonra SMA hastası olduğunu öğrendi. 6 Şubat'ta deprem olduğunda 20 günlük kızını evde bırakıp bölgeye can kurtarmaya koştu. Gönüllü olarak enkazda görev aldığı Kahramanmaraş'ta arkadaşlarıyla birlikte 15 can kurtaran Gürbulak, "Depremde canlar kurtardık. Şimdi kızımı kurtarmak istiyorum" dedi.
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Maden işçisinin kızı Defne’ye umut ol!
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