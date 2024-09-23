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Giriş Tarihi: 23.9.2024 16:43 Son Güncelleme: 23.9.2024 16:45

Maden mühendisi Süleyman Talha Aktaş'tan kahreden haber: İşe giderken trafik kazası geçirdi...

Denizli'de çalıştığı maden ocağına giden 33 yaşındaki maden mühendisi Süleyman Talha Aktaş trafik kazası geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İHA
Maden mühendisi Süleyman Talha Aktaş’tan kahreden haber: İşe giderken trafik kazası geçirdi...

Kaza, Tavas ilçesi Hırka Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; çalıştığı Kale ilçesinde faaliyet gösteren madene gitmek için sabah saatlerinde Denizli kent merkezinden yola çıkan Süleyman Talha Aktaş (33), kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aktaş'ın kontrolü kaybettiği otomobil yoldan çıkarak kaza yaptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Aktaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Aktaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adliye tıp morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Maden mühendisi Süleyman Talha Aktaş'tan kahreden haber: İşe giderken trafik kazası geçirdi...
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