Maden mühendisi Süleyman Talha Aktaş’tan kahreden haber: İşe giderken trafik kazası geçirdi...

Kaza, Tavas ilçesi Hırka Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; çalıştığı Kale ilçesinde faaliyet gösteren madene gitmek için sabah saatlerinde Denizli kent merkezinden yola çıkan Süleyman Talha Aktaş (33), kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aktaş'ın kontrolü kaybettiği otomobil yoldan çıkarak kaza yaptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.





Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Aktaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Aktaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adliye tıp morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.