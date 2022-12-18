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Giriş Tarihi: 18.12.2022 11:04 Son Güncelleme: 18.12.2022 11:11

Maden ocağında kaza:1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak’ın Kilimli İlçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Maden ocağında kaza:1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ın Kilimli İlçesinde özel bir maden ocağında 16.00-24.00 vardiyasında raydan çıkan vagonun altında kalan İhsan Ergünbaş (25) ile Enver Alagöz yaralandı. Yaralanan 2 işçiyi mesai arkadaşları tarafından yapılan müdahale sonucunda bulundukları yerden kurtarılarak yer üstüne çıkarıldılar.

Özel kömür ocağında önünde bekleyen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçiler Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Hastaneye kaldırılan işçilerden evli ve 1 çocuk babası İhsan Ergünbaş (25) tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, yaralı işçi Enver Alagöz'ün tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Hayatını kaybeden maden işçisi hastane morguna kaldırılırken, Karabük'ün Yenice ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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Maden ocağında kaza:1 ölü, 1 yaralı
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