Maden ocağında kaza:1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ın Kilimli İlçesinde özel bir maden ocağında 16.00-24.00 vardiyasında raydan çıkan vagonun altında kalan İhsan Ergünbaş (25) ile Enver Alagöz yaralandı. Yaralanan 2 işçiyi mesai arkadaşları tarafından yapılan müdahale sonucunda bulundukları yerden kurtarılarak yer üstüne çıkarıldılar.
Özel kömür ocağında önünde bekleyen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçiler Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Hastaneye kaldırılan işçilerden evli ve 1 çocuk babası İhsan Ergünbaş (25) tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, yaralı işçi Enver Alagöz'ün tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Hayatını kaybeden maden işçisi hastane morguna kaldırılırken, Karabük'ün Yenice ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.