Maden ocağında patlama: 4 yaralı

Zonguldak'ın Kilimli İlçesine bağlı Bölüm Mahallesinde bulunan özel bir maden ocağında patlama meydana gelirken patlama sonrasında Ramazan Kamilçelebi, İlyas Kabuk, Ali Gezer ve Ersoy Mankır adlı işçiler yaralandı.

Patlama sonrasında özel kömür ocağında çalışan işçilerin mesai arkadaşları ve ekiplerin müdahalesi sonucunda ocaktan çıkarılan yaralılar Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken, yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı işçilerden durumlarının ağır olduğu bildirilirken, Ali Gezer ve İlyas Kabuk'un Ankara Şehir Hastanesine sevk edildikleri öğrenildi.

Öte yandan, Kilimli Bölüm Mahallesinde bulunan özel bir kömür ocağında meydana gelen patlamanın ardından TTK tahlisiye ekipleri maden ocağına inerek patlamanın neden olduğu konusunda çalışma başlattığı bildirildi.

Olay ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı alınan bilgiler arasında yer aldı