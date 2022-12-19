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Giriş Tarihi: 19.12.2022

Maden ocağındaki kazada 1 işçi öldü 1 işçi yaralı

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Maden ocağındaki kazada 1 işçi öldü 1 işçi yaralı
Zonguldak'ta özel maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. Kilimli ilçesindeki özel bir maden ocağında önceki gün 16.00-00.00 vardiyasında çalışan işçiler İhsan Ergünbaş (25) ve Enver Alagöz, raydan çıkan vagonun altında kalarak yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan işçiler, sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen İhsan Ergünbaş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İşçinin yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Yaralı işçi Enver Alagöz'ün ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Ergünbaş'ın cenazesinin, Karabük'ün Yenice ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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Maden ocağındaki kazada 1 işçi öldü 1 işçi yaralı
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