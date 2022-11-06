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Giriş Tarihi: 7.11.2022

Maden ocağındaki patlama korkuttu

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde bulunan maden ocağında patlama meydana geldi, 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralı işçilerden 2’si taburcu oldu. Durumu ağır olan iki kişi Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Maden ocağındaki patlama korkuttu
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağında önceki gece meydana gelen patlamada yaralanan 4 işçi hastaneye kaldırıldı. İlçeye bağlı Bölüm Mahallesi'ndeki özel maden ocağında işçilerin mesai çıkışında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama üzerine olay yerine Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibinin yanı sıra polis, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Ekipler ve çalışanlar tarafından ocaktan yaralı çıkarılan Ersoy Mankır, Ramazan Kamilçelebi, İlyas Kabuk ve Ali Gezer, ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ciddiyetini koruyan Kabuk ve Gezer, Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi tamamlanan Mankır ve Kamilçelebi ise daha sonra taburcu edildi. Maden işçilerinin yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş da hastaneye gelerek yaralıların durumları hakkında bilgi aldı. Patlamanın nedeninin belirlenmesi için TTK ekiplerince ocakta inceleme yapılıyor. Ayrıca, olaya ilişkin soruşturma kapsamında 3 kişinin emniyette ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

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Maden ocağındaki patlama korkuttu
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