Maden ocağının 4 yöneticisine 1080’er yıl hapis istemi

Bartın Amasra'da 14 Ekim 2022'de 42 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 8'i tutuklu 24 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı. Fezlekede, tutuklu bulunan Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 42 kez, "olası kastla yaralama" suçundan 10 kez ayrı ayrı olmak üzere toplamda 1080'er yıl hapis cezası talep edildi. Diğer 4'ü tutuklu 20 şüphelinin ise "taksirle ölüme sebep olma" suçundan 15'er yıla, "taksirle yaralama" suçundan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.