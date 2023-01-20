Haberler Yaşam Haberleri Maden şehidinin ikizleri taburcu oldu
Giriş Tarihi: 21.1.2023

Maden şehidinin ikizleri taburcu oldu

Maden şehidinin ikizleri taburcu oldu
BARTIN'DA maden ocağında 14 Ekim'de hayatını kaybeden 42 madenciden biri olan 27 yaşındaki Şaban Yıldırım, geride 5 aylık hamile eşini ve hiç kucağına alamadığı ikiz bebeklerini bıraktı. Sena Sıla Yıldırım (24), 2 Ocak'ta çocuklarını dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadı. Bin 800 gram ağırlığında dünyaya gelen ve erken doğum nedeniyle yaklaşık 18 gün boyunca gelişimlerini tamamlamak için yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ikizler Deniz, Nefes ve anne Yıldırım, tedavilerinin tamamlanmasının ardından hastaneden alkışlar eşliğinde taburcu oldu. Anne Yıldırım ikiz bebekleri Deniz ve Nefes ile birlikte taburcu oldukları için çok mutlu olduğunu dile getirdi. İHA

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: 6 yaşında evlendirildiği iddia edilen kızdan şok ifade! 'Radyocu Zeki Kayahan C."ye müstehcen fotoğraf attı...'
Son dakika | İstanbul'da büyük buluşma: Başkan Erdoğan Roman vatandaşlara müjdeleri sıraladı
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma iznine sert tepkiler: Alçaklıktır!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Zamlı maaşlar hesaplara yatıyor
CHP'li belediyede personel köylüyü haraca bağlamış
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Miçotakis'e sert tepki: Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür
Juventus'a büyük şok! Serie A'da 15 puan silme cezası verildi...
Başkan Erdoğan ve Türkiye’yi hedef alan The Economist'e Cumhur İttifakı'ndan sert tepki: Bağımsız politikalar Batı'yı rahatsız etti
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den yeni açıklama! EYT yasası ne zaman Meclis'e gelecek?
ARKADAŞINA GÖNDER
Maden şehidinin ikizleri taburcu oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA