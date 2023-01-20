Maden şehidinin ikizleri taburcu oldu

BARTIN'DA maden ocağında 14 Ekim'de hayatını kaybeden 42 madenciden biri olan 27 yaşındaki Şaban Yıldırım, geride 5 aylık hamile eşini ve hiç kucağına alamadığı ikiz bebeklerini bıraktı. Sena Sıla Yıldırım (24), 2 Ocak'ta çocuklarını dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadı. Bin 800 gram ağırlığında dünyaya gelen ve erken doğum nedeniyle yaklaşık 18 gün boyunca gelişimlerini tamamlamak için yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ikizler Deniz, Nefes ve anne Yıldırım, tedavilerinin tamamlanmasının ardından hastaneden alkışlar eşliğinde taburcu oldu. Anne Yıldırım ikiz bebekleri Deniz ve Nefes ile birlikte taburcu oldukları için çok mutlu olduğunu dile getirdi. İHA