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Giriş Tarihi: 22.7.2023 16:58 Son Güncelleme: 22.7.2023 17:10

Maden Şehitleri Anıtı törenle açıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü’ne Amelebirliği Başkanlığınca yaptırılan Maden Şehitleri Anıtı’nın açılışı gerçekleştirildi.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Maden Şehitleri Anıtı törenle açıldı

Törene, Zonguldak Belediye Başkan vekili Yusuf Deniz, TTK Genel Müdür vekili Muharrem Kiraz, Genel Müdür Yardımcıları Fazlı Uncu ve Ercan Gebeş, müessese müdürleri, GMİS Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Üzülmez Şube Başkanı Sefer Karakabak, şube yöneticileri, Amelebirliği Başkanı Şenol Yücel ve yöneticileri, Zonguldak Maden Şehidi Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit ile maden işçileri katıldı.

Amelebirliği Başkanı Şenol Yücel ve Zonguldak Maden Şehidi Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, açılışta birer konuşma yaptı.

Ardından tüm maden ve vatan şehitleri için Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

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Maden Şehitleri Anıtı törenle açıldı
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