Maden şehitleri dualarla anıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Armutçuk Müessesesi'nde 7 Mart 1983 tarihinde meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 103 maden işçisi, facianın 42'inci yılında dualarla anıldı. Anmaya, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile maden işçileri katıldı. Anma töreninde, faciada yaşamını yitiren işçiler için saygı duruşunda bulunuldu. Programın ardından maden işçileri ocağa inerek mesailerine başladı.