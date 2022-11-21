Maden şehitleri fidanlarla anılacak

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu Bartın/Amasra'da tesis çalışmaları devam eden "Amasra Maden Şehitleri Hatıra Ormanı" nda incelemelerde bulundu.

Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu yaptığı açıklamada "Görevi başında şehit olan 42 kardeşimizi unutmadık. Her bir şehidimiz için 10'ar adet olmak üzere 420 fidan ile onları sonsuza dek yaşatmak, görevi için nefesinden olan kardeşlerimizin adına nefes olmak, diyeceğimiz fidanlar ile onların aziz hatıralarını geleceğe nefes olmalarını sağlamak üzere çalışmalara başladık. Bartın Valiliğimiz, TTK Genel Müdürlüğümüz ve şehit ailelerimiz ile koordineli bir şekilde gerçekleştireceğimiz fidan dikim etkinliği maden şehitlerimizi yad edeceğiz. Allah şehit olan tüm madenci kardeşlerimize ve tüm şehitlerimize rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

İncelemelerinde Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu'na, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Pınar ve Bartın İşletme Müdürü eşlik etti.