Maden şehitleri için Ayasofya-i Kebir Cami-i  Şerifi’nde mevlit okutulacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait ocakta meydana gelen, 41 işçinin hayatını kaybettiği, 11 işçinin ise yaralandığı faciada, tedavisi devam eden Taner Şen'in de hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 42'yeyükselmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralılarla ilgili yaptığı açıklamada: "Bilindiği gibi, Bartın'dan getirilip, İstanbul'da tedavi altına alınan hastalarımızdan biri taburcu edilmiş, biri ise önceki gün yoğun bakımdan servise alınmıştı. Halen 3 hastamız yoğun bakımda. Birinin durumu ciddiyetini koruyor" ifadelerini kullanmıştı. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 3 kişinin tedavisi devam ederken şehitler için mevlit okutulacak. Mevlitle ilgili yapılan açıklamada: "Maden kazası nedeniyle şehit olan madencilerimiz ve tüm şehitlerimiz adına Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 26 Kasım Cumartesi saat 19:00'da Mevlid Programı'na tüm halkımız davetlidir" denildi.