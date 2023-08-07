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Giriş Tarihi: 7.8.2023 23:53 Son Güncelleme: 8.8.2023 00:17

Madenci göçük altında can verdi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesinde göçük meydana geldi. Göçükte Erdal Karaçam isimli madenci hayatını kaybetti.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Madenci göçük altında can verdi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesinde göçük meydana geldi. Erdal Karaçam isimli maden işçisi göçük altında kaldı.

Olay sonrası bölgeye TTK Tahlisiye ekipleri ve 112 Acil Ambulansları sevk edildi. Yaklaşık iki saat süren çalışma sonucunda madencinin cansız bedenine ulaşıldı. Göçükten çıkarılan Erdal Karaçam Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden maden işçisinin evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. 14 yıllık madenci olduğu öğrenilen Erdal Karaçam'ın cenazesi, yarın Devrek ilçesine bağlı Yağmurca Köyü'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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