“Madenci kardeşlerimizle ne kadar gurur duysak azdır”

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Muammer Avcı, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde büyük kahramanlık örneği gösteren madencilere teşekkür etti. Madencilerimiz için "Onlar bizim kahramanlarımız" diyen Avcı; "Böyle bir asrın felaketinde madenci kardeşlerimiz bizim her şeyimiz oldular. Tüm ülke tarafından çok takdir edildiler. İyi ki varlar Allah hepsinden razı olsun. Hem bu dünyada hem ahirette Cenabı Allah mükafatını kendilerine vermesini diliyoruz" dedi.

Asrın felaketinin ardından her zaman olduğu gibi Devlet-Millet kaynaşmasını yaşadığımızı belirten AK Parti Zonguldak İl Başkanı Muammer Avcı, konuşmasına şöyle devam etti: "6 Şubat günü 10 ilimizi, 113 ilçemizi, 6514 köyümüzü kapsayan ve o coğrafyada hepimizin canını yakan bir deprem meydana geldi. Deprem bölgesinde yaşayan halkımız ülke nüfusumuzun 15,7'lik kısmını kapsayan bir coğrafya. Burada 66 bin binanın 12 bin 500 kadarı çöktü. Maalesef büyük can kayıplarımız oldu. Bu anlamda vefat eden bütün vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah mekanları cennet olsun. 108 bin civarında yaralımız var bütün yaralılarımıza Cenabı Allah'tan şifa diliyoruz.

HALEN ENKAZ ALTINDAN ÇIKAN CANLARIMIZI GÖRÜYORUZ

Deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor ve halen enkaz altından sağ çıkartılan canlarımızı görüyoruz ve bu bizim için mutluluk verici. Bu anlamda biz Türkiye olarak dünya çapında muazzam bir arama-kurtarma ve enkaz kaldırmayla alakalı bir gayret gördük. Devletimizle birlikte sivil toplum kuruluşları ile gönüllülerimiz görevlerini ifa ettiler. Zonguldaklı olarak bizi en fazla onurlandıran kısım cumhurbaşkanımızın da bizati dillendirmek suretiyle deprem bölgesinde gayret gösteren Türkiye Taşkömürü Kurumumuzun, madenci kardeşlerimizin yapmış oldukları cansiperane bir mücadele ve orada bizim 'domuz damı' diye tabir ettiğimiz cumhurbaşkanımızın da tüneller diye bahsettiği bu çalışmayla beraber ülkemizin gönlünde adeta 'taht' kurdu madenci kardeşlerimiz.

ASRIN FELAKETİNDE MADENCİ KARDEŞLERİMİZ HER ŞEYİMİZ OLDULAR

Bütün madenci kardeşlerimize hem şahsım hem de camiamız adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onlar bizim kahramanlarımız. Böyle bir asrın felaketinde madenci kardeşlerimiz bizim her şeyimiz oldular. Tüm ülke tarafından çok takdir edildiler. Bizlerde Zonguldak'a dönüşlerinde fırsat buldukça kendilerini karşılıyoruz ve onlara teşekkür etme, sarılma imkanı buluyoruz. İyi ki varlar Allah hepsinden razı olsun. Hem bu dünyada hem ahirette Cenabı Allah mükafatını kendilerine vermesini diliyoruz.

DEVLET-MİLLET KAYNAŞMASINI YAŞADIK

Bu asrın felaketinde dikkat çekici başka bir unsur daha oldu. Bizim milletimiz necip bir millet bunu gördük. Devlet-Millet kaynaşmasını yaşadık. Ben buradan aziz milletimizden, Zonguldaklı hemşerilerimden ve madenci kardeşlerimizden ne kadar gurur duysak azdır. Deprem bölgesinde AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Polis Arama Kurtarma ve ismini burada sayamadığım birçok gönüllü guruplarında mücadelesine şahit olduk onlara da teşekkür ediyorum.

DEPREMZEDELERİMİZİ YALNIZ BIRAKMIYORUZ

Depremin ardından devletimiz hemen deprem bölgesinde hazır bulundu. Oradaki depremzedelerin nakli ile alakalı büyük bir çalışma başlatıldı. Bu anlamda Zonguldak Kent Merkezinde ve ilçelerimizde ailelerin yerleşimini gerçekleştirdik. Bizlerde Zonguldak Valiliğimiz öncülüğünde gerçekleştirilen bu çalışmada da depremzedelerimizi yalnız bırakmıyoruz. Her zaman depremzedelerimiz için ne yapabiliriz yaklaşımının içerisinde olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda adım atan, depremzedelerimize karşı olumlu yaklaşımda bulunan bütün kurumlarımıza teşekkür ediyoruz."