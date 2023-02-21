Madenciler destan yazdı

Asrın felaketinde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için tüm dünyadan Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri akın ederken, Türkiye'de 10 bin madenci ise arama kurtarma çalışmalarında adeta destan yazdı. Türkiye Madenciler Derneği (TBD) Başkanı Ali Emiroğlu, Kahramanmaraş'taki depremde madencilerin yaptığı çalışmaları da anlatarak özel ve kamuda çalışan 10 bin madencinin arama-kurtarma çalışmalarında yer aldığını söyledi. Özel sektörle birlikte ulusal maden arama kurtarma ekibi kurma hedefleri olduğunu belirten Emiroğlu, "Maden aramakurtarma ekipleri, bu tür afetlerde hiçbir talimat gelmesini beklemeden hazır hale getirilir. Yaşadığımız son deprem felaketinde de tüm ekiplerimiz 2 saat içinde hazırlıklarını yaptılar. Önce İzmir ekibini bölgeye yolladık. Depremin ikinci günü, tüm ekiplerimiz bölgedeydi. Çoğu çalışmasını tamamlayıp geri döndü. Madencilerimiz, binlerce vatandaşı enkazdan çıkarılmasında yardımcı oldu" dedi. Bu hafta ekip liderleriyle bir toplantı yapacaklarını belirten Emiroğlu, "Neleri yaptık, eksiklerimiz neler ve neleri daha iyi yapabilirdik, bunu değerlendireceğiz. Daha fazla arama kurtarma köpeği eğitmek, dinleme cihazlarının sayısını artırmak, ilk verilerin doğru alınması ve nokta atışıyla insanları kurtarmaya yönelmek gerek. Ekiplerin bir kısmında uydu telefonu var ama hepsinde yok. Herkese uydu telefonu sağlamak gerek" diye konuştu.Madencilerin her zaman göreve hazır kalmasını sağlayan tatbikatlardan biri 2024'te Türkiye Kömür İşletmeleri'nin (TKİ) ev sahipliğinde Kütahya Tunçbilek'te yapılacak olan Maden Kurtarma Yarışması. Bunu duyan pek çok arama kurtarma ekibi şimdiden tatbikata katılarak Türk madencilerin tekniklerini yerinde görmek için başvuruda bulundu. Ali Emiroğlu, "Güney Afrika, Yunanistan, Brezilya gelecek. Kanada ve Avustralya'nın da gelme ihtimali var. Yarışmada, sadece madenlerde kurtarma eğitimi yok. Yeraltı ve yerüstünde yangın söndürme, kazalı araçtan insan çıkarma, kimyasal duruma müdahale, işletmelerde göçük altından, enkaz altından insan çıkarma var" dedi.