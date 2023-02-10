Madenciler durmuyor, hayat kurtarmaya devam ediyor

7.7 ve 7.5 şiddetindeki deprem ile etkilenen 10 ile mesailerinden çıkar çıkmaz koşan Amasra ve Zonguldak Taş Kömürü İşletmelerinde çalışan maden işçileri durmak yok son depremzedeyi çıkartana kadar mücadelelerinin devam edeceklerini belirtiler.Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden işçileri, depremin 100'üncü saatinde Hatay Kırıkhan'da ki kurtarma çalışmasında domuz damı tahkimatı yaparak enkaz altında 50 metre ilerleyip Kasım adlı vatandaşı yaralı olarak kurtarmayı başardı. Hatay Kırıkhan'da çalışan maden işçileri bir binada yaşam belirtisi üzerine çalışma başlattı. 5 saat süren çalışmada madenciler, yeraltında tahtalarla yapılan domuz damı sistemini uygulayarak 50 metre ilerledi. Ardından Kasım isimli kişiye ulaşan ekipler, yaralıyı bulunduğu yerden çıkarmayı başardı. Yaralı, enkazdan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Madenciler, aynı sistemle depremin 94'üncü saatinde Kırıkhan Ovacık Mahallesi'nde enkaz altında kalan 55 yaşlarındaki Fatma adlı kadını da sağ olarak kurtarmayı başardı.

MADEN İŞ SENDİKASI YÖNETİMİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ MADENCİLERE MORAL ZİYARETİ

Öte yandan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, deprem bölgesindeki maden işçilerine ziyaretlerini sürdürüyor. Madencilerimizin talep ve isteklerini yetkililere ileten Genel Başkan Hakan Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri, çalışmaları yakından takip ediyor. Hatay'daki çalışmalarının ardından Adıyaman'a geçtiklerini bugün de Kahramanmaraş'ta olduklarını ifade eden Yeşil, "GMİS Yönetimi olarak 3 günden beri deprem bölgesinde madenci kardeşlerimizle birlikteyiz. Onların işini kolaylaştırmak için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. MTA işçilerimiz de deprem bölgesine geldi. Tüm işçilerimize bu birlik ve beraberlik ve dayanışma için teşekkür ediyorum. Teknik eleman ve mühendislerimize de teşekkür ediyorum. Kurumlarımıza teşekkür ediyorum.

İlk andan itibaren dayanışma içerisinde olduk ve birlikte hareket ettik. Madenciler, deprem sonrası gönüllü olarak deprem bölgesine yardıma koşmak için birbirleriyle yarıştılar. Binlerce maden işçisi arkadaşımız deprem bölgesinde bilgileri, cesaretleri, tecrübeleriyle can kurtarmaya devam ediyor. Deprem bölgesinde durum çok kötü. İşçilerimiz cansiperane bir şekilde, girilemez denen binalara, enkazlara girerek yaralıları kurtarıyorlar. Onlarla sadece biz değil, tüm Türkiye gurur duyuyor. Madenciler her zaman ülkemizin en zor zamanlarında en ön safta yer almıştır. Bugün de maden işçisi bu deprem felaketinde en önde canını ortaya koyarak mücadelesini sürdürüyor. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım, sahada ve saha dışında tedarik ve koordinasyon zincirinde emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah onlara güç kuvvet versin." dedi.

Deprem Bölgesinde yaklaşık 4 bin madencinin arama ve kurtarma çalışması yaptığı belirtildi.