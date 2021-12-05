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Giriş Tarihi: 6.12.2021

Madenciler Günü’nde hayatını kaybetti

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Madenciler Günü’nde hayatını kaybetti
KÜTAHYA'NIN Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde bulunan termik santralde kömür bandında işçi olarak çalışan Mehmet Samur (29), linyit kömür bandının bakım ve temizliğini yaparken bantlara sıkıştı. Samur olay yerinde yaşamı yitirdi. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde yaşamını yitiren Samur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Bu arada Samur'un bir gün önce iş arkadaşlarına gördüğü rüyayı anlatarak, "Gece rüyamda bizim işyerine ambulans geldi. Sedye ile birini taşıyorlardı" dediği ortaya çıktı.

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Madenciler Günü’nde hayatını kaybetti
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