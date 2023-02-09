Madenciler Hatay’da çalışmalara yardım etmeye devam ediyor

6 Şubat saat 04.00 sıralarında 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depreme Türkiye Taş Kömürü Zonguldak ve Amasra İşletmelerinden giden toplam bin 252 maden işçileri depremden etkilenen Hatay, Adıyaman ve Antakya'da 24 saat aralıksız görev yaparken, hayat kurtarmaya da devam ediyorlar.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan maden işçileri görev aldıkları deprem bölgelerinde 24 saat aralıksız enkazda kalan yaralıları kurtarmak için adeta zamanla yarışıyor. Hatay Kırıkhan'da enkazdan gelen ses üzerine kurtarma çalışması başlatan ekipler, tahkimatlarla ilerleyerek ikisi çocuk 5 kişilik bir aile ile 88 yaşındaki Döne Taşer'i, depremin 31'inci saatinde enkazdan sağ çıkarmayı başardı.

Kahramanmaraş'ta yaşanan iki ayrı depremin ardından maden işçileri deprem bölgelerinde görev aldı. Bin 252 maden işçisi, Hatay, Adıyaman, Antakya başta olmak üzere birçok deprem bölgesinde zamanla yarışarak canlar kurtarıyor. Yeraltında kurdukları tahkimat yöntemiyle göçüklerde ilerleyen madencilerin çalışma azmi vatandaşlarca takdir görüyor.

Maden işçileri Hatay Kırıkhan'da enkazda kalan 5 yaşındaki Sidra'yı 35 saat sonra açtıkları hayat koridoru sayesinde kurtardı. O anlarda vatandaşlar sevinçle maden işçilerini alkışladı. Enkaz önünde bekleyen babası sevinçle küçük kıza sarıldı.

TTK Armutçuk Müessesesi tahlisiye ekibi de Kırıkhan'da enkazdan gelen ses üzerine kurtarma çalışması başlattı. Tahkimatlarla ilerleyen madenciler, ikisi çocuk 5 kişilik bir aile ile 88 yaşındaki Döne Taşer'i, depremin 31'inci saatinde enkazdan sağ çıkarmayı başardı. Amasra dan gelen maden işçileri ise 35 saat sonra 5 yaşındaki Sidra isimli 5 yaşındaki küçük bir kızı kurtardı. Maden işçileri daha çok hayat kurtarmak için özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar.