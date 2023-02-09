Haberler Yaşam Haberleri Madenciler Hatay’da çalışmalara yardım etmeye devam ediyor
Giriş Tarihi: 9.2.2023 15:08 Son Güncelleme: 9.2.2023 15:30

Madenciler Hatay’da çalışmalara yardım etmeye devam ediyor

Amasra ve Zonguldak Taş Kömür İşletmelerinden giden madenciler deprem bölgesinde can kurtarmak için aralıksız çalışıyorlar. Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da çalışmalarını aralıksız sürdüren madenciler hayat kurtarmaya devam ediyorlar.

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Madenciler Hatay’da çalışmalara yardım etmeye devam ediyor

6 Şubat saat 04.00 sıralarında 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depreme Türkiye Taş Kömürü Zonguldak ve Amasra İşletmelerinden giden toplam bin 252 maden işçileri depremden etkilenen Hatay, Adıyaman ve Antakya'da 24 saat aralıksız görev yaparken, hayat kurtarmaya da devam ediyorlar.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan maden işçileri görev aldıkları deprem bölgelerinde 24 saat aralıksız enkazda kalan yaralıları kurtarmak için adeta zamanla yarışıyor. Hatay Kırıkhan'da enkazdan gelen ses üzerine kurtarma çalışması başlatan ekipler, tahkimatlarla ilerleyerek ikisi çocuk 5 kişilik bir aile ile 88 yaşındaki Döne Taşer'i, depremin 31'inci saatinde enkazdan sağ çıkarmayı başardı.

Kahramanmaraş'ta yaşanan iki ayrı depremin ardından maden işçileri deprem bölgelerinde görev aldı. Bin 252 maden işçisi, Hatay, Adıyaman, Antakya başta olmak üzere birçok deprem bölgesinde zamanla yarışarak canlar kurtarıyor. Yeraltında kurdukları tahkimat yöntemiyle göçüklerde ilerleyen madencilerin çalışma azmi vatandaşlarca takdir görüyor.

Maden işçileri Hatay Kırıkhan'da enkazda kalan 5 yaşındaki Sidra'yı 35 saat sonra açtıkları hayat koridoru sayesinde kurtardı. O anlarda vatandaşlar sevinçle maden işçilerini alkışladı. Enkaz önünde bekleyen babası sevinçle küçük kıza sarıldı.

TTK Armutçuk Müessesesi tahlisiye ekibi de Kırıkhan'da enkazdan gelen ses üzerine kurtarma çalışması başlattı. Tahkimatlarla ilerleyen madenciler, ikisi çocuk 5 kişilik bir aile ile 88 yaşındaki Döne Taşer'i, depremin 31'inci saatinde enkazdan sağ çıkarmayı başardı. Amasra dan gelen maden işçileri ise 35 saat sonra 5 yaşındaki Sidra isimli 5 yaşındaki küçük bir kızı kurtardı. Maden işçileri daha çok hayat kurtarmak için özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar.

EN ÇOK OKUNANLAR

Deprem bölgesine 'yardım gelmiyor' diyen İsmail Saymaz'a vatandaştan çok sert tepki: Ekipler burada! provokatörlük yapma
Depremzede 16 bebek Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Kahramanmaraş'tan Ankara'ya getirildi
Başkan Erdoğan: Halkımız hiç endişe etmesin
Deprem sonrası duygulandıran sözler: Türkiye'nin 20 yıl önce bize yaptığı iyiliğe karşılık veriyoruz!
Son dakika: Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki: Deprem üzerinden siyaset yapanlara yazıklar olsun
Yakıştı mı Kemal Bey?
SON DAKİKA | AFAD adresleri duyurdu: Deprem bölgesinden ayrılacaklar için tahliye toplanma merkezleri
Kılıçdaroğlu acıyı unuttu, provokasyon peşine düştü... Gerçeği kendi belediye başkanı söyledi
Başkan Erdoğan depremden etkilenen Adana'da incelemelerde bulundu
Son dakika haberi | Türkiye'den Twitter'a 'deprem' uyarısı: Dezenformasyonlara karşı sorumluluklara işaret edildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Madenciler Hatay’da çalışmalara yardım etmeye devam ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA