Madencilerden mucize kurtarmalar

6 Şubat saat 04.00 sıralarında 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depreme Türkiye Taş Kömürüne bağlı Zonguldak ve Amasra İşletmelerinden giden toplam Bin 252 maden işçileri depremden etkilenen Hatay, Adıyaman ve Antakya'da 24 saat aralıksız görev yaparken, hayat kurtarmaya da devam ediyorlar. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan maden işçileri görev aldıkları deprem bölgelerinde 24 saat aralıksız enkazda kalan yaralıları kurtarmak için adeta zamanla yarışıyor.

Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden işçileri, depremden 88 saat sonra 10 saat süren çalışmanın ardından saat 20:30'da enkazda kalan İbrahim Halil ve eşi Ayla Halil'i yaralı olarak çıkartmayı başardı. O anları görüntüleyen maden işçisi, 'Allah'ım sana şükürler olsun.' diyerek duygu dolu anlar yaşadı.

Hatay'da çalışmalarına devam eden maden işçileri, depremin 88'inci saatinde bir mucize gerçekleştirdi. Diğer kurtarma ekiplerinin de yardımıyla yaklaşık 10 saat mücadele veren maden işçileri, göçükte kalan Ayla ve İbrahim Halil'e ulaşmayı başardı. Maden işçileri ve diğer kurtarma ekipleri o anda büyük sevinç yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne çalışan maden işçisi Mevlüt Davul, 'Allah'ım sana şükürler olsun' diyerek duygu dolu anlar yaşadı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralı çift, hastaneye kaldırıldı.

Maden işçileri tecrübeleri ile deprem bölgesinde onlarca kişiyi kurtardığı belirtildi.