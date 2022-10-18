Haberler Yaşam Haberleri Madenciler, şehit arkadaşları için Kuran-ı Kerim okuttu
Giriş Tarihi: 18.10.2022 13:01 Son Güncelleme: 18.10.2022 13:27

Madenciler, şehit arkadaşları için Kuran-ı Kerim okuttu

Madenciler, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nde 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen kazada şehit olan 41 madenci için Kuran-Kerim okuttu.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Madenciler, şehit arkadaşları için Kuran-ı Kerim okuttu

Madenciler, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'nde 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen kazada şehit olan 41 madenci için Kuran-Kerim okuttu.

TTK Karadon Müessesesi Gelik ve Kilimli İşletmelerinde, 08:00-16:00 vardiyası öncesinde okunan Kuran-ı Kerim'in ardından maden işçileri, Amasra'da şehit olan arkadaşları için dualar etti.

Gelik ve Kilimli İşletmelerinde düzenlenen törenlere gece vardiyasından çıkan ve sabah vardiyasında ocağa inecek olan madenciler ile Genel Maden İşçileri Sendikası yöneticileri ve kurum yöneticileri katıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Kurum'dan flaş açıklama! Büyük müjdelerimiz var: 28 Ekim'de Başkan Erdoğan açıklayacak
SON DAKİKA: Ünlü televizyon sunucusu Bülent Özveren 79 yaşında hayatını kaybetti!
Merdan Yanardağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'dost ateşi': Etrafında haddinden fazla Amerikancı var
Bakan Bilgin'den 2023 Asgari ücret zammı açıklaması geldi! En kapsamlı müdahaleyi yapacağız!
Son dakika: 52 madde TBMM'de kabul edildi! Kovid maske cezaları ve KYK kredi faizleri siliniyor
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı öncesi yeni TL hamlesi! Oran yükseldi: 2023'te de devam edecek
Son dakika | ABD'den Yunanistan'a soğuk duş: Ege'de taraf tutmuyoruz
Torba yasada neler var? Kredi kartı borçları silinecek mi, 2022 torba yasa kapsamında mı ve maddeleri nelerdir? (Sicil affı, KYK faizleri, Basın Kanunu...)
En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç? 2023 Ocak zammı için emekli maaşı hesaplama işlemleri başladı!
SON DAKİKA: Casus savcıya yeni iddianame! Kişisel verileri ele geçirip istihbaratçılara verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Madenciler, şehit arkadaşları için Kuran-ı Kerim okuttu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA