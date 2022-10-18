Madenciler, şehit arkadaşları için Kuran-ı Kerim okuttu

Madenciler, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'nde 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen kazada şehit olan 41 madenci için Kuran-Kerim okuttu.

TTK Karadon Müessesesi Gelik ve Kilimli İşletmelerinde, 08:00-16:00 vardiyası öncesinde okunan Kuran-ı Kerim'in ardından maden işçileri, Amasra'da şehit olan arkadaşları için dualar etti.

Gelik ve Kilimli İşletmelerinde düzenlenen törenlere gece vardiyasından çıkan ve sabah vardiyasında ocağa inecek olan madenciler ile Genel Maden İşçileri Sendikası yöneticileri ve kurum yöneticileri katıldı.