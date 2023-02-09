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Giriş Tarihi: 10.2.2023

Madenciler tarih yazıyor

Amasra ve Zonguldak Taş Kömür İşletmelerinden deprem bölgesine giden madenciler can kurtarmak için aralıksız çalışıyor. 1252 madenci, Hatay, Adıyaman ve Antakya’da hayat kurtarmaya devam ediyor

Madenciler tarih yazıyor
Kahramanmaraş'ta yaşanan iki ayrı depremin ardından maden işçileri deprem bölgelerinde görev aldı. 1252 maden işçisi, Hatay, Adıyaman, Antakya başta olmak üzere birçok deprem bölgesinde zamanla yarışarak canlar kurtarıyor. Yeraltında kurdukları tahkimat yöntemiyle göçüklerde ilerleyen madencilerin çalışma azmi vatandaşlarca takdir görüyor. Hatay Kırıkhan'da enkazdan gelen ses üzerine kurtarma çalışması başlatan ekipler, tahkimatlarla ilerleyerek ikisi çocuk 5 kişilik bir aile ile 88 yaşındaki Döne Taşer'i, depremin 31'inci saatinde enkazdan sağ çıkarmayı başardı. Maden işçileri Hatay Kırıkhan'da enkazda kalan 5 yaşındaki Sidra'yı da 35 saat sonra açtıkları hayat koridoru sayesinde kurtardı. O anlarda vatandaşlar maden işçilerini alkışladı. Enkaz önünde bekleyen babası sevinçle küçük kıza sarıldı. Maden işçileri daha çok hayat kurtarmak için özverili bir şekilde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Madenciler tarih yazıyor
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