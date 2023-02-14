Madencilerden duygulandıran veda

Depremin olduğu andan itibaren mesailerini bitirir bitirmek deprem bölgesine koşan TTK Maden işçileri, hem tecrübeleriyle, hem de diğer arama kurtarma ekipleri ile birlikte koordineli çalışıp kurtardıkları hayatlarla takdir topladılar.

Depremden en çok etkilenen illerden olan Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş de görev yapan madenciler, arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği yerlerden başka bölgelere geçiyorlar. Görev yerlerini terk ederlerken, depremden etkilenmeyen özellikle okulların sınıflarında dinlenme ihtiyaçlarını gideriyorlar. Kahramanmaraş ilinin bazı ilçelerinde arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Bu ilçelerde görev yapan TTK işçiler bir okulun sınıfındaki tahtaya Öğretmenlere ve okul idarecilerine hitaben yazdıkları, "İmkanlarımız doğrultusunda sınıfı temiz bırakmaya çalıştık, ama elektrik ve su olmadığından biraz kirli bırakmış olabiliriz. Hakkınızı helal edin"

Öğrencilere ise, "Depremi haber alır almaz ailemizi geri bırakarak enkaz bölgesine ulaştık, kiminin dedesini, ninesini, annesini, babasını, kardeşini kurtardık. Keşke elimizden daha fazlası gelebilseydi. Hepinizi çok seviyoruz, sizlerden bir isteğimiz var, derslerinize iyi çalışıp, aranızdan çok iyi mühendisler çıksın, çok güzel sağlam binalar yapın ki anne babalar, çocuklar ağlamasın, yetim öksüz kalmasın, sizlere güveniyoruz, öğretmenlerinize güvenin ve ona sıkıca sarılın "

Deprem Bölgesinde 4 bine yakın madenci arama ve kurtarma çalışmalarına ilk günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar.