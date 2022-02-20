Madencilere Kızılcahamam’da eğitim semineri

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Karadon Şubesi Gelik İşletmesi Taban Eğitim Semineri, 18-19-20 Şubat 2022 tarihlerinde Kızılcahamam'da yapıldı.

Seminere GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Karadon Şube Yönetimi ve maden işçileri katıldı.

GMİS Karadon Şubesi Gelik İşletmesi Taban Eğitim Seminerinde Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fikret Sazak "Sendikacılık Tarihi ve Temel Kavramlar" konulu sunum yaptı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından seminerin sunuş konuşmasını GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir yaptı.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil seminer öncesi yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Taban eğitim seminerlerimize Gelik bölgemizle devam ediyoruz. Yıllardır özlemini çektiğimiz tabanda buluşma, insanların kaynaşması ve sendikal anlamda birlik ve beraberliği sağlamak adına düzenlediğimiz eğitim seminerlerimiz büyüyerek, gelişerek, dayanışma duygularımızı pekiştirerek devam ediyor. Bu anlamda bu eğitim seminerine gösterdiğiniz ilgi için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sendikamızda son zamanlarda, sizin de takip ettiği gibi, ayrı bir duygu ayrı bir birlik ve beraberlik, ayrı bir paylaşım var. Sizleri de bu işin içine katmak, büyümek, kol kola vermek, omuz omuza vermek, her türlü zorlukta yıllardır yapıldığı gibi bundan sonraki dönemde de birleşip yan yana gelebilmek, beraber mücadele edebilmek adına bu organizasyonu düzenliyoruz."

Konuşmaların ardından Genel Maden İşçileri Sendikası'nın tarihinin anlatıldığı kısa belgesel film gösterimi yapıldı.