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Giriş Tarihi: 19.12.2021

Madende göçük 22 işçi yaralandı

Madende göçük 22 işçi yaralandı
Kınık ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte 22 işçi yaralandı. Göçüğün ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede göçük nedeniyle dumandan etkilenen 22 işçi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kınık'taki kısmi maden göçüğünde madenin tümüyle tahliye edildiğini belirterek, "Göçük altında kalan vatandaşımız yok. Vefat eden veya ağır yaralı vatandaşımız yok. 22 vatandaşımız hafif yaralıdır" ifadelerini kullandı.

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Madende göçük 22 işçi yaralandı
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