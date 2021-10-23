Madende iki kaya arasına sıkışan işçi öldü

KONYA
'DA faaliyet gösteren bir maden ocağındaki çalışma sırasında iki kaya arasına sıkışan işçi İlyas Köken
feci şekilde can verdi. Olay, merkez Meram
ilçesine bağlı Çağırbağı Mahallesi'nde bulunan bir maden ocağında meydana geldi. Çalışmalar sırasında iki kaya arasına sıkışan İlyas Köken'i kurtarmak için olay yerine itfaiye ve AFAD
ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde işçinin bulunduğu yere ulaşan ekipler, Köken'in feci şekilde can verdiğini tespit etti. İlyas Köken'in cenazesi bulunduğu yerden güçlükle çıkartılarak morga kaldırıldı.