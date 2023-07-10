Madeni para yuttu: 14 günde diyetle kurtuldu!

Dr. Çağlar Altınoluk, "Aileye panik yapmamaları ve hangi durumlarda hastaneye başvurması gerektiğini söyledik. Bu süreç 11 günü almıştı. Düzenlediğimiz diyet ile birlikte 3 gün içerisinde madeni parayı çıkarmasını sağladık. Vakaya dönük bir diyet uyguladık. Cismin çıkışı için Irmak'ın ishal durumu vardı. Bu cismin dışkının katı hale gelmesiyle çıkabileceğini değerlendirip, buna uygun bir diyet programı düzenledik. Diyetle Irmak'ın dışkısının katılaşmasıyla para da çıktı. Ancak bu her vaka için uygulanmaz. Bunu cismin bulunduğu bölge ve cisim üzerinden uyguladık" diye konuştu.

Küçük çocukları olan ailelere uyarılarda bulunan baba Ali Pehlivan ise "Küçük çocukları olan ailelerin ortada herhangi bir metal parçası bırakılmamasını rica ediyorum. Bizim başımıza gelen olay ile gördük. Lütfen evinizde bebeğiniz ve küçük yaşta çocuklarınız varsa ortada metal gibi eşyaları bırakmayın" dedi.