Mafyanın telefonları teknede ele geçirildi

Yunanistan'ın Sakız Adası'nda, Türkiye'deki mafya gruplarının bir defa kullanıp atması için temin edilen 12 bin 500 adet tuşlu telefon ele geçirildi. Yunanistan Ulusal İstihbarat Servisi, insan ticaretiyle bağlantılı mafya gruplarıyla temas halinde olan ve Yunanistan'ın Sakız Adası'nda yaşayan 62 yaşındaki bir Türk vatandaşını takibe aldı. Bu takip sırasında 2 şüphelinin, bir tekneyle Türkiye'ye çok sayıda telefon götürmeye hazırlandığını öğrenen polis, baskın düzenledi. Baskında teknenin alt bölümüne gizlenmiş 4 bin tuşlu telefon ele geçirildi. Başka bir şüphelinin aracında yapılan aramada ise 8 bin 500 tuşlu telefon bulundu. Telefonların bir defa kullanılıp atılmak üzere mafya gruplarına verileceği belirlendi.