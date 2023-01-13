Maganda cinayetine 15 gözaltı

EVLERİNDEN ADETA CEPHANE ÇIKTI

Düğünde havaya rasgele ateş açtıkları belirlenen şüphelilerden 12'sinin Develi'de 3'ünün ise İncesu ilçesinde yaşadığı belirlenen şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 15 tabanca, 16 şarjör, 28 av tüfeği, 4 bin 875 tabanca mermisi, 467 av tüfeği fişeği, 4 kurusıkı tabanca, 7 gaz tabancası ve bu tabancalara ait 425 fişek ele geçirildi. Silahlara el konulurken 15 şüpheli ise il jandarma komutanlığına götürüldü. Silahlar kriminal incelemeye alınırken, şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.