Maganda cinayetine 15 gözaltı

Kayseri'nin Develi ilçesi Çaylıca Mahallesi'nde 8 Ocak'ta bir düğünden ateşlenen maganda kurşunu 32 yaşındaki Mehmet Karabacak'a isabet etti. Ağır yaralanan evli ve iki çocuk babası Karabacak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Maganda kurşunuyla can veren Mehmet Karabacak'ın ölümünün ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
15 MAGANDA GÖZALTINA ALINDI
Mehmet Karabacak cinayeti ile düğün ve güvenlik kamera görüntülerini inceleyen jandarma, düğünde 15 kişinin havaya ateş açtığını tespit etti. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin evlerine baskın yapan Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
EVLERİNDEN ADETA CEPHANE ÇIKTI
Düğünde havaya rasgele ateş açtıkları belirlenen şüphelilerden 12'sinin Develi'de 3'ünün ise İncesu ilçesinde yaşadığı belirlenen şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 15 tabanca, 16 şarjör, 28 av tüfeği, 4 bin 875 tabanca mermisi, 467 av tüfeği fişeği, 4 kurusıkı tabanca, 7 gaz tabancası ve bu tabancalara ait 425 fişek ele geçirildi. Silahlara el konulurken 15 şüpheli ise il jandarma komutanlığına götürüldü. Silahlar kriminal incelemeye alınırken, şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.