Maganda dehşeti: Kuran kursu hocası kurşunların hedefi oldu

İstanbul Kağıthane'de önceki gece meydana gelen olay şöyle gelişti. Hamidiye Mahallesi Girne Caddesi'ne araçlarıyla gelen bir grup, etrafa silahlarıyla ateş açtı. Kurşunlar, cadde üzerindeki bir işletmeden tatlı alıp öğrencilerine götürmek için camiye doğru yürüyen kuran kursu hocası Ramazan Arslan (25) ile bir kişiye isabet etti. Seken mermilerden biri de 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairenin camından geçerek duvara saplandı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yaralanan 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan Kuran kursu hocası Ramazan Arslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan diğer kişinin durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Ramazan Arslan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Düzce'ye gönderildi. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.