Haberler Yaşam Haberleri Maganda dehşeti: Kuran kursu hocası kurşunların hedefi oldu
Giriş Tarihi: 26.12.2022

Maganda dehşeti: Kuran kursu hocası kurşunların hedefi oldu

Öğrencileri için tatlı alıp camiye doğru yürüyen kuran kursu hocası, bir grubun etrafa rastgele ateş açması sonucu yaşamını yitirdi

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Maganda dehşeti: Kuran kursu hocası kurşunların hedefi oldu
İstanbul Kağıthane'de önceki gece meydana gelen olay şöyle gelişti. Hamidiye Mahallesi Girne Caddesi'ne araçlarıyla gelen bir grup, etrafa silahlarıyla ateş açtı. Kurşunlar, cadde üzerindeki bir işletmeden tatlı alıp öğrencilerine götürmek için camiye doğru yürüyen kuran kursu hocası Ramazan Arslan (25) ile bir kişiye isabet etti. Seken mermilerden biri de 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairenin camından geçerek duvara saplandı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yaralanan 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan Kuran kursu hocası Ramazan Arslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan diğer kişinin durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Ramazan Arslan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Düzce'ye gönderildi. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Bakan Vedat Bilgin'den yaş sınırı ve staj için yeni açıklama! Emeklilik için EYT şartları ne olacak?
Emekli maaşı 2023 için asgari ücret formülü! Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte hesaplama tablosu
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan 2023 seçimleri için net mesaj: 6'lı masa siyasetten silinecek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
1990 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki bir maçta, hangi takımın kalecisi 1-0 yenik durumdalarken eldiveninin içine sakladığı jiletle kendisini yaralayıp başına fişek çarpmış numarası yapmıştır ve takım sahadan çekilmiştir?
Schengen yengen
Son dakika haberleri: Galatasaray, Süper Lig'de liderliğe yükseldi! Aslan, İstanbulspor’u 2 golle yıktı…
CHP'de Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak aday!
Wednesday dizisi 2. sezon ne zaman, tarihi belli oldu mu? Wednesday 2. Sezon var mı, olacak mı, ne zaman yayınlanacak?
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar: 17/25 Aralık'taki sahte ihbarlar ABD'den yapıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Maganda dehşeti: Kuran kursu hocası kurşunların hedefi oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA