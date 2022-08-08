Maganda İETT şoföründen şok eden savunma! “Otobüste doğum günü yaptılar”

Korkunç olay geçtiğimiz yıl Kasım ayında İstanbul Kadıköy'de yaşandı. Mustafa A. bir arkadaşının sergisine katıldıktan sonra akşam saatlerinde Üsküdar'dan İETT'ye bağlı 12A hat numaralı özel halk otobüsüne bindi. Otobüs dolu ve çok sayıda yolcu ayaktaydı. Bir süre sonra şoför yolculara doğru bağırarak, "Susun lan kafamız şişti, sizi mi dinleyeceğiz" dedi. Maskeleri takılı olmasına rağmen uyarılarda bulundu.
"YOLCULARA DERS VERMEK İÇİN YAPTI, OTOBÜSÜ SİLAH OLARAK KULLANDI"
Yolculara adeta terör estiren şoför Kadıköy'e giderken Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin olduğu noktada önünde 20 metre kadar mesafede bir araç varken ani fren yaptı. Mustafa A. dilekçesinde, "öfkeli olduğu için yolculara ders vermek ve yaralama kastı ile yaptı, otobüsü de silah olarak kullandı" dedi.
YOLCULAR YARALANDI, ŞOFÖR DOĞUM GÜNÜNE SIĞINDI
Bu sırada ayakta bulunan yolcular yere düştü. Mustafa A. da onlardan biriydi ve onun üzerine de 3 kişi düştü. Vücudunda morluklar oluştu. Bir yolcunun kolu kırılırken, diğerinin gözlüğü kırılıp kaşını yardı. Bir diğerinin ise kolu cama sert bir şekilde çarpınca otobüsün camı kırıldı. Şikayet üzerine savcılık şoförün kimliğini tespit etti. Hakkında "kasten yaralama", "görevi kötüye kullanma", "mala zarar verme" suçlarından soruşturma başlatılan şoför Özcan A. ise ilginç bir savunmaya imza attı. Otobüse 15 kişilik bir grubun bindiğini söyleyen şoför, "Birinin doğum gününü kutluyorlardı. Hepsi ayaktaydı ve maske de takmamışlardı. Sessiz olmaları için uyardım. Beni hiç önemsemediler. Doğum günü kutladıkları için bir yere tutunmuyorlardı. Sete hızlı girmemek için frene bastığımda 1-2 kişi yere düştü" dedi. Yolcuların düşmesinin kendi ani freni değil de doğum günü kutlaması olduğunu öne süren otobüs şoförüyle ilgili soruşturmada savcılığın vereceği karar merak konusu.