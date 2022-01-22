Bir maganda dehşeti daha! Genç kadını taksiden indirip yerde sürükledi

Bu mağanda dehşeti geçtiğimiz gün sabaha karşı 03.00 sıralarında, Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında tartıştığı erkekten kaçan kadın, yoldan geçen taksiyi durdurdu. Taksiye binmeye çalışan kadın, arkasından koşan erkek tarafından yakalanarak yerde sürüklendi. Taksiden zorla indirilen kadın, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yola yattı. Bir süre erkek tarafından ikna edilmeye çalışılan kadın, daha sonra taksiye binerek polis merkezine gitti.



Yaşanan dehşet anlarının bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilmesine rağmen kadının yerde sürüklenmesine rağmen çevredeki vatandaşların duyarsız davranması dikkati çekti.