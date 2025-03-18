Maganda kurbanı Kemal’in babasının isyanı: Köy sağır, dilsiz oldu!

Acı olay, Turgutlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam evin önünde düzenlenen düğünde davetlilerden biri, tabancayla havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan merminin başına isabet ettiği Kemal Azgın, kanlar içinde yığıldı. Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve tedavi altına alınan talihsiz çocuk 5 gün süren yaşam savaşını kaybederek hayata veda etti. Olaydan sonra jandarmanın gözaltına aldığı 10 kişiden 4'ü tutuklandı.

Tutuklanan şüpheliler de geçtiğimiz günlerde serbest kalınca acılı baba Ali Azgın, oğlunun katilinin bulunmasını, adalet önünde hesap vermesini istedi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan baba, "Düğünde 4 kişi tutuklanmıştı serbest kaldı. Bunu yapan kendisini çok iyi biliyor. Kimin ateş ettiğini herkes gördü. Biz bildiğimiz isimleri karakolla paylaştık. Gören gördüğünü söylemiyor, bilen bildiğini konuşmuyor köy sağır, dilsiz oldu. Allah'ım sizi bildiği gibi etsin" diyerek paylaşımda bulundu.