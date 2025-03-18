Haberler Yaşam Haberleri Maganda kurbanı Kemal’in babasının isyanı: Köy sağır, dilsiz oldu!
Giriş Tarihi: 18.3.2025 13:17 Son Güncelleme: 18.3.2025 13:28

Maganda kurbanı Kemal’in babasının isyanı: Köy sağır, dilsiz oldu!

Adana'nın Kozan ilçesinde 11 Ocak'ta bir düğünde havaya açılan ateş sonucu başına isabet eden mermiyle yaşamını yitiren Kemal Azgın’ın (9), babası Ali Azgın, tutuklanan 4 sanığının serbest kalmasına isyan etti. Acılı baba sosyal medya hesabından “Gören gördüğünü söylemiyor, bilen bildiğini konuşmuyor köy sağır, dilsiz oldu. Allah'ım sizi bildiği gibi etsin" diyerek paylaşımda bulunarak tepkisini dile getirdi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Maganda kurbanı Kemal’in babasının isyanı: Köy sağır, dilsiz oldu!

Acı olay, Turgutlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam evin önünde düzenlenen düğünde davetlilerden biri, tabancayla havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan merminin başına isabet ettiği Kemal Azgın, kanlar içinde yığıldı. Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve tedavi altına alınan talihsiz çocuk 5 gün süren yaşam savaşını kaybederek hayata veda etti. Olaydan sonra jandarmanın gözaltına aldığı 10 kişiden 4'ü tutuklandı.

Tutuklanan şüpheliler de geçtiğimiz günlerde serbest kalınca acılı baba Ali Azgın, oğlunun katilinin bulunmasını, adalet önünde hesap vermesini istedi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan baba, "Düğünde 4 kişi tutuklanmıştı serbest kaldı. Bunu yapan kendisini çok iyi biliyor. Kimin ateş ettiğini herkes gördü. Biz bildiğimiz isimleri karakolla paylaştık. Gören gördüğünü söylemiyor, bilen bildiğini konuşmuyor köy sağır, dilsiz oldu. Allah'ım sizi bildiği gibi etsin" diyerek paylaşımda bulundu.

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Maganda kurbanı Kemal’in babasının isyanı: Köy sağır, dilsiz oldu!
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